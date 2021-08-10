Лига конференций

Наставник Шахтера из Караганды высказался об ответном матче против Колоса в Лиге конференций.

Колос в гостях ожидает ответный поединок против Шахтера из Караганды в рамках третьего раунда квалификации Лиги конференций. Главный тренер казахстанского клуба Магомед Адиев поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Как и перед первым матчем говорил, ожидаем сложный поединок. Колос – непростая команда, которая в первой игре показала, что может создать неприятностей многим командам. Постараемся на своем поле обыграть их, нас устраивает только победа. Постараемся чуть больше поднять игру вверх, но и нельзя забывать о балансе. Есть определенные тактические моменты, которые мы хотим применить в этой игре".

"Мы и соперник находимся в одинаковом положении. Первый матч был 5-го, мы не сыграли в Кубке, Колос свою игру тоже пропускал, с этим проблем нет. Проблема, наверное, в другом, более глубже: у нас идет наслоение игр, наш соперник проводит только четвертую официальную игру – в этом небольшое преимущество. Но все определяется на футбольном поле. Кто фаворит, кто аутсайдер – это уже не будет иметь никакого значения. Наши парни настраиваются. Вчера был небольшой фон усталости на тренировочном процессе, но у нас еще есть сутки", — приводит слова Адиева официальный сайт Шахтера Караганды.

Напомним, матч Шахтер Караганды — Колос состоится во вторник, 10 августа, в 17:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.