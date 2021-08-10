Лига конференций

Оралхан Омиртаев высказался об ответном матче против Колоса в Лиге конференций.

Колос в гостях ожидает ответный поединок против Шахтера из Караганды в рамках третьего раунда квалификации Лиги конференций. Нападающий казахстанского клуба Оралхан Омиртаев поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Поскольку Лига конференций — важное соревнование, подготовка к Колосу идет хорошо. Как видно по первой встрече, Колос — очень сильная и качественная команда. В ответном матче мы постараемся победить и порадовать болельщиков".

"Конечно, как клуб, защищающий честь страны в Лиге конференций, каждый игрок должен чувствовать ответственность и выполнять свои обязанности. Поэтому настрой после последней встречи не пропал. Каким бы ни был противник, не следует терять мотивацию к победе".

"Мое возвращение в Шахтер? Это отличная футбольная команда, я готов выложиться на полную. Я знаю большинство ребят в команде, у меня хорошие отношения. В общем, я ценю ответственность вернуться домой. Я сделаю все возможное, чтобы мы одержали победу над Колосом в ответной встрече", — приводит слова Омиртаева официальный сайт Шахтера Караганды.

Напомним, матч Шахтер Караганды — Колос состоится во вторник, 10 августа, в 17:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.