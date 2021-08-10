Лига конференций

Защитник Колоса высказался об ответном матче против Шахтера К в Лиге конференций.

Колос в гостях ожидает ответный поединок против Шахтера из Караганды в рамках третьего раунда квалификации Лиги конференций. Защитник коваливского клуба Кирилл Петров поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Искусственный газон? Конечно, изначально будет непривычно. Нужно будет проверить себя на разминке. На этом покрытии работает совершенно другая группа мышц, но искусственный газон — не отмазка для того, чтобы не проходить Шахтер Караганды в Лиге конференций".

"Долгий перелет? Тренер постарался, чтобы мы были свеженькие, а в день самого матча — еще свежее".

"Отмена выездного гола? Я думаю, что это плюс. Более справедливые правила стали, честнее игра, интереснее матчи, больше ничейных результатов и серий пенальти, что интереснее для зрителей", — заявил Кирилл Петров на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, матч Шахтер Караганды — Колос состоится во вторник, 10 августа, в 17:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.