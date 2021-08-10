Лига конференций

Команда Руслана Костышина второй от Украины завершила международную кампанию.

Между первым и ответным поединками третьего раунда квалификации Лиги конференций УЕФА у ковалевского Колоса не было возможности сыграть матч в рамках третьего тура национального первенства против закарпатского Миная. Именно поэтому в столицу Казахстана для противостояния Шахтеру из Караганды команда Руслана Костышина отправлялась на эмоциях от встречи на родном стадионе.

В Украине "колоски" расписали мировую со счетом 0:0 со своими соперниками, однако сам характер игры совершенно не соответствовал итоговому счету на табло. "Оранжево-черно-белые" добились удобного для них результата перед игрой на Астана Арене, которая должна была пройти еще и на искусственном покрытии, что сыграло неудачную шутку с полтавской Ворсклой в Финляндии несколькими неделями ранее. Однако, коллектив Магомеда Адиева мог даже остаться в чем-то недовольным результатом гостевой встречи, так как его команда была местами очень близка к голу.

Что же касается первого тайма ответной игры, то это было простое продолжение увиденного нами ранее на украинских полях. Искусственное покрытие Астана-Арены смутило Колос в меньшей степени, чем Ворсклу, поэтому подопечным Руслана Костышина удалось связать попытки соперников сыграть в интенсивном темпе. Вот только с ответными действиями "колоски" также не особо спешили, поэтому на перерыв мы уходили при минимальном количестве голевых моментов и равно счете на табло, как обоснованное тому подтверждение.

По сути, ситуаций для взятия ворот было лишь две: по одной на каждую из команд. Игру фактически открывал классный перевод Золотова на левый фланг чужой штрафной в адрес Кариоки, после чего Диего искал уже во вратарской Ситчинаву, но форварду так и не дали пробить в пустые ворота. Никто не будет спорить с тем, что этот эпизод был куда опаснее удара Тошева над перекладиной из-под защитника в центре штрафной, после которого мы отправились перевести дух.

Вторая половина матча начиналась с попыток Мавутора и Кариоки расшевелить ход этого вялотекущего поединка, однако футболисту украинской команды не удалось завершить ударом в створ подачу с правого фланга, а соперник, хотя и был более точным, Волынца потревожил лишь формально. Дальше — началась откровенная скука. Команды много бегали и боролись, но одним лишь ударом Богданова под занавес основного времени развлечь болельщиков у телеэкранов было точно невозможно.

Игра перенеслась в овертаймы, которые начались с неприятной ситуации у ворот Колоса, когда Волынец был вынужден переводить на угловой удар Назаренко с левого фланга штрафной в дальний угол, но на этом события себя исчерпали, поэтому мы таки пришли к тому, к чему своими усилиями вели нас обе команды в эти два игровых дня — серии послематчевых пенальти.

Что про нее можно сказать? Колос не был готов. Нуриев не забил уже с первого удара, в то время как соперники реализовали все свои попытки, а последние выстрелы от Чурко и Павловца из правого угла своих ворот достал голкипер Шацкий. "Лотерея" с ужасным концом.

Таким образом, в плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА от данной пары команд будет принимать участие карагандинский Шахтер, а для Колоса еврокубковый сезон был завершен досрочно. Следующим соперником коллектива Адиева станет сильнейший из пары Спартак Трнава — Маккаби Тель-Авив, чья первая игра также завершилась ничьей (0:0).— Колос 0:0 (3:1 – пен.) (первый матч – 0:0)Шацкий — Кыбырай (Хозин, 89), Мавутор, Граф, Буйволов, Габышев (Назаренко, 61) — Рустемович, Букорац, Митошевич (Ламанж, 89) — Тошев (Таттыбаев, 63), Шикавка (Омиртаев, 60, Умаев, 106).Волынец — Золотов, Павловец, Новак, Черноморец — Милько, Богданов (Задоя, 96) — Ильин (Сакив, 106), Костышин (Нуриев, 87), Кариока (Чурко, 60) — Ситчинава (Лысенко, 60).Предупреждения: Букорац, Ламанж.