Лига конференций

Бригада Сергея Бойко назначена на матч Риека — ПАОК.

Украинская бригада арбитров во главе с Сергеем Бойко обслужит матч плей-офф квалификации Лиги конференций между Риекой и ПАОКом. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Украинская бригада арбитров назначена на на ответный матч квалификации Лиги конференций. Главным арбитром встречи Риека – ПАОК назначен Сергей Бойко.

Его ассистенты – Владимир Высоцкий и Дмитрий Запороженко. Четвертым арбитром будет Денис Шурман.

Напомним, Матч Риека – ПАОК состоится 26 августа. Старт встречи запланирован на 21:00. Первая встреча между командами завершилась результативной ничьей — 1:1.