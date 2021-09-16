Лига конференций

Наставник Зари Виктор Скрипник высказался о предстоящем матче с Буде-Глимт.

Луганская Заря стартует в Лиге конференций выездным матчем против норвежского Буде-Глимт.

Наставник луганского клуба Виктор Скрипник поделился ожиданиями от матча в Норвегии, рассказав о целях "мужиков" в Лиге конференций.

"Любая команда перед любым турниром, в котором начинает выступать, имеет надежды и стремления. Наша команда хочет и попытается сделать все для того, чтобы этот турнир стал для нас удачным. Тот опыт, который у нас уже есть, пусть он был и не всегда удачным, но мы хотим, чтобы он нам чуть-чуть помог, чтобы в этом отрезке турнира, а именно, в шести матчах осенней части мы выглядели достойно и прошли дальше.

Искусственное поле в Норвегии? Корректив никаких не вносили. Мы играем чемпионат на натуральных полях. Переходить на искусственное специально к этому матчу не в наших планах. Мы здесь потренировались, завтра проведем игру, постараемся завершить ее хорошо, а в воскресенье провести уже следующую игру на натуральном поле", — приводит слова Скрипника официальный сайт Зари.

Напомним, матч Буде-Глимт — Заря состоится в четверг, 16 сентября. Старт встречи в Норвегии запланирован на 22:00 по киевскому времени.