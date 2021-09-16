Лига конференций

Вашему вниманию результаты матчей первого тура группового этапа Лиги конференций в группе F.

Завершились поединки стартового тура группового этапа Лиги конференций в группе F.

В первой игре датский Копенгаген в гостях уверенно разобрался со словацким Слованом. Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу датчан, в составе которых дубль оформил Винд, а еще один гол себе в актив записал Стаге. У хозяев единственный результативный удар сделал Хенти.

Слован — Копенгаген 1:3

Голы: Хенти, 21 — Винд, 18, 68 (с пенальти), Стаге, 41.

Слован: Хован, Паушек (Адлер Силва, 79), Кашия, Божиков, Змргал, Канкава, Агбо, Чаврич (Дражич, 69), Хенти (Лихи, 83), Мраз, Грин.

Копенгаген: Грабара, Дикс, Бойлесен, Хочолава, Кристиансен, Зека, Лерагер (Йоуханнессон, 79), Стаге (Бальдурссон, 86), Пеп Мас (Вильчек, 86), Винд (Хейлунд, 79), Вик (Анкерсен, 70).

Предупреждения: Чаврич, Божиков — Зека, Стаге.

Во второй игре гибралтарский Линкольн на своем поле уступил греческому ПАОКу со счетом 0:2. В составе греческой команды голами отметились Акпом и Митрицэ.

Линкольн — ПАОК 0:2

Голы: Акпом, 45+2, Митрицэ, 56.

Линкольн: Лоло Солер, Уайзмэн, Чиполина, Бернарду Лопеш, Тоскано, Марко Роса, Торилла (Чиполина, 67), Арайса (Пикок, 81), Карралеро (Сарджент, 81), Аньон (Ронан, 62), Кике Гомес (Окран, 62).

ПАОК: Пасхалакис, Тейлор, Креспо (Михайлидис, 44), Михай, Сидклей, Бисесвар (Швидерски, 73), Куртич, Мург (Виейринья, 83), Эсити, Акпом (Куциас, 82), Митрицэ (Константелиас, 73).

Предупреждения: Торилла, Солер — Михайлидис.