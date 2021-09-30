Лига конференций

Луганчане не смогли сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Заря в рамках поединка второго труа группового этапа Лиги конференций принимает на своем поле Рому.

Подопечные Виктора Скрипника пропустили уже на седьмой минуте поединка, когда Эль-Шаарави вырвался один на один и переиграл Мацапуру в ближнем бою.

Видео гола Эль-Шаарави:

Отметим, что в первом туре луганчане играли против норвежского Буде-Глимт и уступили со счетом 1:3.

Матч Заря — Рома начнался в 19:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.