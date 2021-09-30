Лига конференций

Наставник итальянской Ромы поделился ожиданиями от матча Лиги Конференций.

Во втором туре группы С Лиги Конференций между собой встретятся луганская Заря и Рома.

Главный тренер "волков" Жозе Моуриньо рассказал, чего ожидает от встречи с коллективом Виктора Скрипника.

"Мы уже встречались с Зарей. Как и тогда, ожидаю хорошей игры и надеюсь, что атмосфера на стадионе будет располагать к положительному результату, за которым мы приехали. Заря — сильный соперник и дисциплинированная команда, которая также жаждет результата.

Я сконцентрирован от матча к матчу и не разделяю для себя турниры по значимости. В этом матче не будет ротации, ведь соперник у нас достаточно сильный и нужно противостоять ему всеми силами",- приводит слова "Особенного" пресс-служба Зари.

Стартовый свисток на матч Заря — Рома прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

На football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.