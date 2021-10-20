Лига конференций

Два лидера команды не полетели в Болгарию.

Луганская Заря находится в незавидном положении в своей группе Лиги конференций УЕФА, однако все еще имеет шансы изменить ситуацию посредством удачно проведенной спаренной дуэли против софийского ЦСКА, первая часть которой пройдет в Болгарии.

Однако, наставник украинского коллектива Виктор Скрипник будет ограничен в выборе стартового состава на предстоящую игру из-за отсутствия в списке полетевших в Софию полузащитников Владислава Кабаева и Владислава Кабаева.

Заявка луганской Зари имеет следующий вид:

Вратари: Александр Сапутин, Антон Жилкин, Дмитрий Мацапура;

Защитники: Жуниньо, Виталий Вернидуб, Максимов Имереков, Денис Фаворов, Игорь Снурницын;

Полузащитники: Ловро Цвек, Дмитрий Хомченовский, Сергей Булеца, Артем Громов, Кристиан;

Нападающие: Максим Лунев, Захеди Шахаб, Александр Гладкий, Овусу Фримпонг, Алахьяр Сайядманеш, Даниил Алефиренко.

Матч ЦСКА София — Заря состоится 21 октября, начало в 22:00 по киевскому времени.