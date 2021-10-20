Два лидера команды не полетели в Болгарию.
Владислав Кабаев, фото ФК Заря Луганск
20 октября 2021, 11:44
Луганская Заря находится в незавидном положении в своей группе Лиги конференций УЕФА, однако все еще имеет шансы изменить ситуацию посредством удачно проведенной спаренной дуэли против софийского ЦСКА, первая часть которой пройдет в Болгарии.
Однако, наставник украинского коллектива Виктор Скрипник будет ограничен в выборе стартового состава на предстоящую игру из-за отсутствия в списке полетевших в Софию полузащитников Владислава Кабаева и Владислава Кабаева.
Заявка луганской Зари имеет следующий вид:
Вратари: Александр Сапутин, Антон Жилкин, Дмитрий Мацапура;
Защитники: Жуниньо, Виталий Вернидуб, Максимов Имереков, Денис Фаворов, Игорь Снурницын;
Полузащитники: Ловро Цвек, Дмитрий Хомченовский, Сергей Булеца, Артем Громов, Кристиан;
Нападающие: Максим Лунев, Захеди Шахаб, Александр Гладкий, Овусу Фримпонг, Алахьяр Сайядманеш, Даниил Алефиренко.
Матч ЦСКА София — Заря состоится 21 октября, начало в 22:00 по киевскому времени.