Лига конференций

Наставник Ромы прокомментировал будущий матч в Лиге Конференций.

Главный тренер Ромы Жозе Моуриньо дал свой предматчевый комментарий накануне матча третьего тура группового этапа Лиги Конференций против норвежского Буде-Глимт.

"Я не жалуюсь, но здесь действительно сложно играть. У них качественное поле, в северных странах это тенденция. Дзаньоло и Карсдорп не сыграют с Буде-Глимт, потому что впереди игра с Наполи, я не могу ими рисковать. Предстоит некоторая ротация.

У нас есть 6 очков после двух стартовых игр, но я бы не выходил на поле с лучезарной улыбкой. Мы изучили соперника — это добротная, крепкая команда, гораздо более качественная чем ЦСКА и Заря",- приводит слова португальского наставника Sky.

Матч Буде-Глимт — Рома состоится в четверг, 21 октября в 19:45 по киевскому.