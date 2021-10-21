Лига конференций

Состоялся стартовый матч третьего тура группового этапа Лиги конференций.

В стартовом матче третьего тура группового этапа Лиги конференций израильский Маккаби Тель-Авив в гостях разгромил финский ХИК со счетом 5:0.

В составе израильского клуба результативными ударами отметились Перица, Саборит и Шамир, а Каничовски оформил дубль. Пи этом два мяча финны пропустили после ударом с одиннадцатиметровой отметки.

После трех туров у Маккаби семь очков и первое место в группе А, а у ХИКа три балла и третья строчка.

ХИК — Маккаби Тель-Авив 0:5

Голы: Каничовски, 28, 60, Перица, 49 (с пенальти), Саборит, 87 (с пенальти), Шамир, 90+4.