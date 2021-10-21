Лига конференций

Вашему вниманию результаты матчей группового этапа Лиги Конференций.

Закончились первые матчи третьего тура группового этапа Лиги Конференций.

Итальянская Рома отправилась в Норвегию в гости к Буде-Глимту далеко не основным составом, однако ближайший резерв команды не оправдал никаких ожиданий — норвежцы деклассировали своих более именитых соперников, отгрузив 6 мячей в ворота Руй Патрисиу.

Буде-Глимт - Рома 6:1

Голы: Ботхейм, 8, 52, Берг, 20, Сольбаккен, 71, 80, Пеллегрино, 78 — Перес, 28.

Буде-Глимт: Хайкин — Бьеркан, Лоде (Хойбротен, 82), Моэ, Сампстед, Конрадсен (Хаген, 90+2) — Берг, Фет, Пеллегрино (Мугиша, 78) — Ботхейм, Сольбаккен (Кумсон, 87).

Рома: Руи Патрисиу — Калафьори, Кумбула, Рожер, Рейнолдс — Диавара, Дарбо (Мхитарян, 46), Вильяр, Эль-Шаарави (Абрахам, 60) — Перес, Майораль (Шомуродов, 46)

Анортосис — Флора 2:2

Голы: Делетич, 25, Попович, 28 — Сапинен, 38, 79.

Маккаби Хайфа - Славия 1:0

Гол: Донио, 24.

Алашкерт - ЛАСК 0:3

Голы: Хон Хен Сок, 35, Гойгингер, 68, Михорль, 90+2.

Карабах - Кайрат 2:1

Голы: Шейдаев, 79, Гуйсейнов, 90+1 — Канте, 19.

Фейеноорд — Унион 3:1

Голы: Джаханбахш, 11, Линссен, 29, Синистерра, 76 — Авонийи, 35.

Фейеноорд: Бейло — Маласиа, Траунер, Педерсен, Гертрюйда — Тил, Кекчю (Эурснес, 83), Торнстра, Синистерра — Линссен (Дессерс, 83), Джаханбахш (Нельсон, 83).

Унион: Люте — Баумгартль, Кнохе, Йеккель, Пухач (Гиссмельман, 77), Триммель — Премель, Хедира, Мевальд (Тойхерд, 77) — Крузе, Авонийи (Беренс, 66).

Еще один претендент на победу в новом еврокубке не сумел порадовать своих болельщиков победой. Эшпириту Санту выпустил на поле ближайший резерв, что сказалось на атакующем потенциале команды. Футболисты Тоттенхэма крайне невзрачно провели матч, а под занавес второй половины встречи и вовсе лишились даже одного набранного очка — Виттек забил за нидерландский Витесс.

Витесс — Тоттенхэм 1:0

Гол: Виттек, 78.

Витесс – Шуберт, Даса, Базур, Расмуссен, Дуки, Виттек (Гаек, 87), Тронстад, Беро, Дарфалу Опенда (Ороз, 90), Фредериксен(Бейтинк 85).

– Шуберт, Даса, Базур, Расмуссен, Дуки, Виттек (Гаек, 87), Тронстад, Беро, Дарфалу Опенда (Ороз, 90), Фредериксен(Бейтинк 85).

Тоттенхэм – Голлини, Танганга, Санчес, Рондон, Дэвис, Алли, Уинкс, ЛО Чельсо, Бергвейн, Хиль,

– Голлини, Танганга, Санчес, Рондон, Дэвис, Алли, Уинкс, ЛО Чельсо, Бергвейн, Хиль, Скарлетт (Маркандай, 75).



Мура — Ренн 1:2

Голы: Лотрич, 20 — Гирасси, 17 (пен.), Лаборд, 41

Копенгаген — ПАОК 1:2

Голы: Пеп Мас, 80 — Сидклей, 19, Живкович, 38.