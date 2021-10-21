Лига конференций

Наставник Ромы прокомментировал унизительное поражение в Лиге Конференций.

Главный тренер итальянской Ромы Жозе Моуриньо прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче против Буде-Глимта (1:6).

"Это моя вина. Я хотел сыграть именно таким составом. Я хотел дать некоторым игрокам возможность сыграть. Между одной группой футболистов и другой в Роме есть существенная разница в классе. Если бы я мог всегда выпускать один состав, то делал бы это.

Буде-Глимт - более качественная команда, чем мы. По крайней мере, сегодня было так. Те игроки, что вышли в старте у соперника, качественнее, чем те игроки, которых я выпустил сегодня с первых минут", — сказал Моуриньо после матча с норвежцами.

После этого поражения Рома остается на второй позиции в группе С Лиги Конференций, имея в своем активе 6 очков.