Лига конференций

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка Лиги конференций.

В матче третьего тура группового этапа Лиги конференций Буде-Глимт разгромил на своем поле Рому со счетом 6:1.

В составе хозяев по дублю оформили Ботхейм и Сольбаккен, еще по голу забили Берг и Пеллегрино, а единственным мячом в составе римлян отличился Перес.



Буде-Глимт – Рома 6:1

Голы: Ботхейм, 8, 52, Берг, 20, Сольбаккен, 71, 80, Пеллегрино, 78 — Перес, 28.

Буде-Глимт: Хайкин — Бьеркан, Лоде (Хойбротен, 82), Моэ, Сампстед, Конрадсен (Хаген, 90+2) — Берг, Фет, Пеллегрино (Мугиша, 78) — Ботхейм, Сольбаккен (Кумсон, 87).

Рома: Руи Патрисиу — Калафьори, Кумбула, Рожер, Рейнолдс — Диавара, Дарбо (Мхитарян, 46), Вильяр, Эль-Шаарави (Абрахам, 60) — Перес, Майораль (Шомуродов, 46).