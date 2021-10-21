Лига конференций

Полузащитник Ромы прокомментировал разгромное поражение своей команды в Лиге Конференций.

Капитан Ромы Лоренцо Пеллегрини дал свой комментарий после матча Буде-Глимт — Рома (6:1).

"Я мало что могу сказать, могу только извиниться и вернуться на правильный путь сильнее, чем раньше. В раздевалке мы сказали все, что нам нужно. Эти слова там и останутся.

Иногда нужна пощечина, чтобы получить урок, сегодня мы получили пощечину, которую полностью заслужили. Нужно убедиться, что мы извлечем уроки из этой ситуации и сохраним настрой до конца сезона", — заявил итальянский хавбек в интервью Football Italia.

Ранее наставник Ромы Жозе Моуриньо прокомментировал унизительное поражение своей команды.