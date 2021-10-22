Football.ua оценивает действия луганской Зари в матче третьего тура группового этапа Лиги конференций против ЦСКА София.
Аллахьяр и Булеца, фото: ФК Заря
22 октября 2021, 07:00
Луганская Заря минимально на выезде обыграла ЦСКА София благодаря сумасшедшему удару от Аллахьяра Сайядманеша. После первого тайма было чувство полной безнадеги. О каких оценках могла идти речь, если команда Виктора Скрипника совершила 45 точных передач... И только то и делала, что играла на отбой. Однако во втором тайме все кардинально поменялось.
Football.ua оценивает действия луганской Зари в матче против ЦСКА по 10-балльной шкале.
Заря Луганск
Дмитрий Мацапура — 7,5. Самый главный критерий оценки — голкипер Зари сыграл "на ноль". К тому же, Мацапура приложил к этому максимум усилий. Оборона луганчан не была безупречна в этом матче. В первом тайме, как минимум, дважды голкипер совершил два реальных спасения, отбив удары Вилдсхута и Кайседо с близкого расстояния. Во втором тайме Дмитрий был хорош в концовке матча, уверенно играя на линии. Очень достойная игра.
Артем Фаворов — 6,0. Фаворов появился в старте — это лучший вариант для Скрипника на правой бровке обороны. С фланга Фаворова пришел самый опасный момент ЦСКА в первом тайме. Однако в остальных ситуациях Артем действовал очень хорошо в отборе, выигрывал единоборства и внизу, и вверху. Во втором тайме Фаворов стал чаще появляться в атаке.
Ловро Цвек — 5,0. Номинально центральный полузащитник провел не лучший свой матч. Цвек и ошибался позиционно, и не часто вступал борьбу. К тому же, ужасные показатели в плане пасовой работы. Защитник чаще играл просто и на отбой, особенно в первом тайме. Как итог, процент брака зашкаливает...
Максим Имереков — 5,5. Центральный защитник несколько раз серьезно ошибся позиционно. Повезло, что болгары простили, не реализовав свои момент. Однако Имереков часто был замечен в единоборствах. Максим был неплох "в воздухе" — 4 из 7 выигранных верховых дуэлей. Имереков был точнее и в передачах, чем Цвек.
Игорь Снурницын — 6,0. Левый защитник редко подключался в атаку. Однако запомнился подкатом, который спас Зарю от очень опасного момента в первом тайме, выбив мяч из-под ног нападающего, который уже находился перед Мацапурой в штрафной площадке. Снурницын достаточно много позволял навешивать с левого фланга. Повезло, что до моментов дело после навесов не доходило. Также именно левый защитник отдал голевой пас на Сайядманеша. Однако в плане созидания на протяжении всего матча все было достаточно плохо.
Аллахьяр Сайядманеш — 7,5. Чудесный гол в исполнении иранца. Невероятный удар. Именно единственный гол, наверное, делает Аллахьяра звездой отчетной игры. Сайядманеш дважды пробивал в створ в матче, был хорош в дриблинге (4 из 4 удачных обыгрышей один в один), однако часто ошибался в передачах.
Артем Громов — 6,5. Громов при позиционной обороне опускался в опорную зону. Артем проделал невероятный объем беговой работы. Но очень часто ошибался позиционно, открывал для соперников зону перед воротами. Во втором тайме Артем был одним из самых активных в атаке. Вот правда с эффективностью ударов возникали проблемы. Также Громов очень много участвовал в единоборствах — выиграл 7 из 12. Но допускал много ошибок в простейших передачах.
Дмитрий Хомченовский — 6,0. Хомченовский неожиданно появился на позиции центрального полузащитника. Лидерские качества, конечно же, у футболиста не отберешь. Но ошибок в опорной зоне в исполнении Дмитрия было очень много. Схожая ситуация как и у Громова, за спиной у Хомченовского часто образовывалось достаточно свободного места, куда вбегали игроки ЦСКА. Также вопросы к игре в пас, особенно в первом тайме. Конструктива было очень мало. Однако у Дмитрия очень много выигранных единоборств, отборов, подборов и выносов мяча.
Шахаб Захеди — 5,0. Шахаб появился слева в полузащите, однако эффективности в его действиях было крайне мало. Вспоминается, как во втором тайме иранец пробил по центру ворот с очень перспективного штрафного удара. Шахаб часто терял мячи и не всегда помогал Снурницыну в игре в обороне. Пожалуй, не самый лучший матч в исполнении этого футболиста.
Сергей Булеца — 6,0. Центральный полузащитник при позиционной обороне выдвигался на одну линию с Гладким, создавая таким образом первый рубеж обороны. Если посмотреть тепловую карту Булецы, он был всюду. Сергей совершил действительно большой объем беговой работы, перекрывая линии для передач при билд-апе хозяев поля. Также Булеца был одним из немногих, кто мог отдать точную передачу и не ошибиться в простейшей ситуации. На его счету один неточный удар, но зато два ключевых паса.
Александр Гладкий — 5,5. Центральному нападающему было очень тяжело зацепиться за мяч. Передач ему отдали очень мало. Большинство пасов было в борьбу. Гладкий выиграл 5 верховых дуэлей из 13. Александр очень редко встречался с мячом, но неплохо отработал на оборону.
Кристиан — 3,5. Кристиан вышел на 70-й минуте вместо Булецы, но абсолютно ничем не запомнился.