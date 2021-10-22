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Football.ua оценивает действия луганской Зари в матче третьего тура группового этапа Лиги конференций против ЦСКА София.

Луганская Заря минимально на выезде обыграла ЦСКА София благодаря сумасшедшему удару от Аллахьяра Сайядманеша. После первого тайма было чувство полной безнадеги. О каких оценках могла идти речь, если команда Виктора Скрипника совершила 45 точных передач... И только то и делала, что играла на отбой. Однако во втором тайме все кардинально поменялось.

Football.ua оценивает действия луганской Зари в матче против ЦСКА по 10-балльной шкале.

Заря Луганск

Дмитрий Мацапура — 7,5. Самый главный критерий оценки — голкипер Зари сыграл "на ноль". К тому же, Мацапура приложил к этому максимум усилий. Оборона луганчан не была безупречна в этом матче. В первом тайме, как минимум, дважды голкипер совершил два реальных спасения, отбив удары Вилдсхута и Кайседо с близкого расстояния. Во втором тайме Дмитрий был хорош в концовке матча, уверенно играя на линии. Очень достойная игра.

Артем Фаворов — 6,0. Фаворов появился в старте — это лучший вариант для Скрипника на правой бровке обороны. С фланга Фаворова пришел самый опасный момент ЦСКА в первом тайме. Однако в остальных ситуациях Артем действовал очень хорошо в отборе, выигрывал единоборства и внизу, и вверху. Во втором тайме Фаворов стал чаще появляться в атаке.

Ловро Цвек — 5,0. Номинально центральный полузащитник провел не лучший свой матч. Цвек и ошибался позиционно, и не часто вступал борьбу. К тому же, ужасные показатели в плане пасовой работы. Защитник чаще играл просто и на отбой, особенно в первом тайме. Как итог, процент брака зашкаливает...

Максим Имереков — 5,5. Центральный защитник несколько раз серьезно ошибся позиционно. Повезло, что болгары простили, не реализовав свои момент. Однако Имереков часто был замечен в единоборствах. Максим был неплох "в воздухе" — 4 из 7 выигранных верховых дуэлей. Имереков был точнее и в передачах, чем Цвек.

Игорь Снурницын — 6,0. Левый защитник редко подключался в атаку. Однако запомнился подкатом, который спас Зарю от очень опасного момента в первом тайме, выбив мяч из-под ног нападающего, который уже находился перед Мацапурой в штрафной площадке. Снурницын достаточно много позволял навешивать с левого фланга. Повезло, что до моментов дело после навесов не доходило. Также именно левый защитник отдал голевой пас на Сайядманеша. Однако в плане созидания на протяжении всего матча все было достаточно плохо.

Аллахьяр Сайядманеш — 7,5. Чудесный гол в исполнении иранца. Невероятный удар. Именно единственный гол, наверное, делает Аллахьяра звездой отчетной игры. Сайядманеш дважды пробивал в створ в матче, был хорош в дриблинге (4 из 4 удачных обыгрышей один в один), однако часто ошибался в передачах.

Артем Громов — 6,5. Громов при позиционной обороне опускался в опорную зону. Артем проделал невероятный объем беговой работы. Но очень часто ошибался позиционно, открывал для соперников зону перед воротами. Во втором тайме Артем был одним из самых активных в атаке. Вот правда с эффективностью ударов возникали проблемы. Также Громов очень много участвовал в единоборствах — выиграл 7 из 12. Но допускал много ошибок в простейших передачах.

Дмитрий Хомченовский — 6,0. Хомченовский неожиданно появился на позиции центрального полузащитника. Лидерские качества, конечно же, у футболиста не отберешь. Но ошибок в опорной зоне в исполнении Дмитрия было очень много. Схожая ситуация как и у Громова, за спиной у Хомченовского часто образовывалось достаточно свободного места, куда вбегали игроки ЦСКА. Также вопросы к игре в пас, особенно в первом тайме. Конструктива было очень мало. Однако у Дмитрия очень много выигранных единоборств, отборов, подборов и выносов мяча.

Шахаб Захеди — 5,0. Шахаб появился слева в полузащите, однако эффективности в его действиях было крайне мало. Вспоминается, как во втором тайме иранец пробил по центру ворот с очень перспективного штрафного удара. Шахаб часто терял мячи и не всегда помогал Снурницыну в игре в обороне. Пожалуй, не самый лучший матч в исполнении этого футболиста.

Сергей Булеца — 6,0. Центральный полузащитник при позиционной обороне выдвигался на одну линию с Гладким, создавая таким образом первый рубеж обороны. Если посмотреть тепловую карту Булецы, он был всюду. Сергей совершил действительно большой объем беговой работы, перекрывая линии для передач при билд-апе хозяев поля. Также Булеца был одним из немногих, кто мог отдать точную передачу и не ошибиться в простейшей ситуации. На его счету один неточный удар, но зато два ключевых паса.

Александр Гладкий — 5,5. Центральному нападающему было очень тяжело зацепиться за мяч. Передач ему отдали очень мало. Большинство пасов было в борьбу. Гладкий выиграл 5 верховых дуэлей из 13. Александр очень редко встречался с мячом, но неплохо отработал на оборону.

Кристиан — 3,5. Кристиан вышел на 70-й минуте вместо Булецы, но абсолютно ничем не запомнился.