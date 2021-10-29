Лига конференций

Немецкий клуб понес наказание за антисемитизм ультрас.

В матче группового этапа Лиги конференций между Унионом и Маккаби из Хайфы (3:0) фанаты хозяев проявили антисемитизм по отношению к сопернику.

Во время игры ультрас хозяев неоднократно оскорбляли гостевых фанатов на расовой почве, после чего попытались сжечь флаг Израиля на трибуне, чего не случилось благодаря действиям немецкой полиции и стюардов.

За эти правонарушения УЕФА наказал Унион закрытием фанатской трибуны на следующий матч Лиги Конференций, который состоится в четверг, 4 ноября.

Кроме того, Унион обязан разместить на закрытой фанатской трибуне баннер "#NoToRacism".

После трех сыгранных туров группового этапа Лиги конференций Унион находится на четвертом месте, имея 3 очка в своем активе. Маккаби расположился на второй строчке с четырьмя очками.