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Легендарный форвард прокомментировал проблему расизма в футболе.

Легендарный экс-форвард Челси, Галатасарая и сборной Кот-д`Иувара Дидье Дрогба рассказал о том, как по ходу карьеры сталкивался с расизмом.

"Вождь" считает, что один из способов борьбы — безразличие.

"На мой взгляд, есть несколько способов борьбы с расизмом. Это личное дело каждого. Я сталкивался с расизмом на матчах Галатасарая, но мне было все равно. Я сталкивался с эти во Франции и Англии, но мне также было безразлично. Это один из способов. Но все мы знаем, что расизм — это в первую очередь невежество",- считает легендарный форвард.

Ранее футболист Ювентуса Джорджо Кьеллини высказался о проблеме расизма.