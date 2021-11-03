Лига конференций

Наставник Ромы прокомментировал будущую встречу в рамках Лиги конфернеций.

Главный тренер итальянской Ромы Жозе Моуриньо поделился мыслями накануне встречи с Буде-Глимт в рамках группового этапа Лиги конференций.

Специалист заявил, что не предоставит второй шанс тем, кто допустил унизительный разгром в первом матче.

"Мы намерены одержать победу и вернуть себе первое место в группе. Я допустил несколько ошибок в первом матче, но больше не собираюсь их повторять. Те, кто играл в Норвегии — не выйдут на поле.

Конечно, проблема всегда в коллективе, а не в конкретном человеке. Я не виню Абрахама за его нереализованные моменты — он будет играть и забьет свои мячи. В целом, я доверяю всем одинаково, будь-то Тэмми или Шомуродов. Разница лишь в функциональной готовности футболистов", — приводит слова Моуриньо Sky Sports.

Поединок Рома — Буде-Глимт состоится в четверг, 4 ноября в 22:00 по киевскому времени.