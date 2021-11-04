Состоялись стартовые поединки четвертого тура группового этапа Лиги конференций.
Кайрат - Карабах, ФК Карабах
04 ноября 2021, 19:33
Завершились стартовые поединки четвертого тура группового этапа Лиги конференций.
В первой встрече азербайджанский Карабах в гостях одержал минимальную победу над казахстанским Кайратом со счетом 2:1. В составе гостей голами отметились Ваджи и Зубир, а у хозяев единственный результативный удар записан в актив Канте.
Кайрат — Карабах 1:2
Голы: Канте, 68 — Ваджи, 57, Зубир, 72.
Во втором матче эстонская Флора на своем поле расписала мировую с кипрским Анортосисом. Матч закончился со счетом 2:2, при этом хозяева отыгрались со счета 0:2 после первого тайма. В составе эстонской команды голы забивали Саппинен и Зенев, а у гостей — Христофи и Попович.
Флора — Анортосис 2:2
Голы: Саппинен, 55, Зенев, 58 — Христофи, 28, Попович, 33.