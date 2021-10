Вчера, 21 октября, в Лиге конференций прошли 16 поединков третьего тура группового раунда турнира, по ходу которых было забито 47 голов.

Наиболее результативным поединком в данном контексте стала игра Буде-Глимт — Рома с семью забитыми мячами, при этом шесть из которых влетели в сетку ворот команды Жозе Моуриньо.

По завершении всех матчей тура, организаторы состязаний привычным образом выбрали четверку наиболее эффектных ударов, один из которых произошел в матче между луганской Зарей и софийским ЦСКА — гол в исполнении Аллахьяра принес победу команде Виктора Скрипника.

Конкуренцию иранскому форварду Зари составят забитые мячи в исполнении полузащитника Буде-Глимта Патрика Берга, забившего в ворота Ромы (6:1), нападающего Яблонца Томаша Чванчара, забившего Раннерсу (2:2) и хавбека Копенгагена Пепа Била, который расписался в воротах ПАОКа (1:2).

Who scored the best goal on Matchday 3? 👀



⚽️ Allahyar Sayyadmanesh, @FCZoryaOfficial

⚽️ Patrick Berg, @Glimt

⚽️ Tomáš Čvančara, @FKJablonec

⚽️ Pep Biel, @FCKobenhavn @Heineken | #UECLGOTW | #UECL