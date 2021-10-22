Лига конференций

Хавбек Буде-Глимта обошел Аллахьяра.

УЕФА выбрала лучший мяч, который был забит на этой неделе в групповом этапе Лиги конференций.

Автором лучшего гола стал полузащитник Буде-Глимта Патрик Берг, забивший один из шести мячей своей команды в ворота римской Ромы (6:1).

В гонке за награду он обошел шикарный мяч форварда Зари Аллахьяра в ворота софийского ЦСКА. Иранец занял второе место.

Также позади остались голы от Пепа Била, забившего ПАОКу за Копенгаген, и Томаша Кванчары из Яблонца, поразившего ворота Рандерса.

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