УЕФА выбрала лучший мяч, который был забит на этой неделе в групповом этапе Лиги конференций.

Автором лучшего гола стал полузащитник Буде-Глимта Патрик Берг, забивший один из шести мячей своей команды в ворота римской Ромы (6:1).

🔝 Quick build-up and a super strike wins it for Patrick Berg! ⚽️💥#UECLGOTW | @Heineken | #UECL pic.twitter.com/GkLHZY5iV9