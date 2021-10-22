Хавбек Буде-Глимта обошел Аллахьяра.
Патрик Берг, Буде-Глимт
22 октября 2021, 16:23
УЕФА выбрала лучший мяч, который был забит на этой неделе в групповом этапе Лиги конференций.
Автором лучшего гола стал полузащитник Буде-Глимта Патрик Берг, забивший один из шести мячей своей команды в ворота римской Ромы (6:1).
В гонке за награду он обошел шикарный мяч форварда Зари Аллахьяра в ворота софийского ЦСКА. Иранец занял второе место.
Также позади остались голы от Пепа Била, забившего ПАОКу за Копенгаген, и Томаша Кванчары из Яблонца, поразившего ворота Рандерса.
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