Представляем вашему вниманию результаты третьего по значимости еврокубкового турнира.
Антонио Конте и Харри Кейн, Getty Images
25 ноября 2021, 21:43
В матче 5-го тура группового этапа Лиги конференций Тоттенхэм потерпел поражение от словенской Муры со счетом 1:2, пропустив гол на четвертой компенсированной минуте. В другом поединке группы Ренн позволил Витессу свести матч к ничьей 3:3, ведя по ходу поединка в два мяча.
Мура – Тоттенхэм 2:1
Голы: 11 Хорват, 12, Мароша, 90+4 – Кейн, 72.
Мура: Обрадович, Коус, Карамарко, Горенц, Карничник, Штурм (Лотрич, 78), Пучко, Козар (Оуро, 62), Лорбек, Хорват (Ципот, 87), Мулахусейнович (Мароша, 62).
Тоттенхэм: Голлини, Доэрти (Дэвис, 53), Санчес, Родон (Дайер, 54), Танганга, Сессеньон, Алли (Сон Хын Мин, 54), Ндомбеле (Хейбьерг, 76), Скипп, Кейн, Хиль (Лукас Моура, 54).
Предупреждения: Сессеньон (14), Горенц (22), Мулахусейнович (27), Козар (35), Карамарко (53), Алли (53), Штурм (64), Лорбек (83), Мароша (89).
Удаление: Сессеньон (31).
Ренн – Витесс 3:3
Голы: Лаборд, 9, 39, 69 – Хейсман, 43, Бейтинк, 75, Опенда, 90.
Ренн: Гомис, Траоре, Агерд, Омари, Мелинг, Те (Угошукву, 62), Сантамария, Маер (Доку, 73), Бурижо (Сулемана, 63), Лаборд (Гирасси, 73), Терье (Трюффер, 82).
Витесс: Хаувен, Япи (Даса, 53), Базур (Фредериксен, 83), Расмуссен, Ороз, Виттек, Тронстад, Беро, Гбоо (Бейтинк, 46), Хейсман (Мануф, 79), Опенда.
Предупреждения: Расмуссен (34), Опенда (40), Виттек (68), Омари (82), Сулемана (88).