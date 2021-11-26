Норвежский клуб праздновал успех в матче Лиги конференций.
Буде-Глимт – ЦСКА София, twitter.com/Glimt
26 ноября 2021, 00:01
В матче 5-го тура группового этапа Лиги конференций Буде-Глимт одержал победу над софийским ЦСКА со счетом 2:0.
Голами в составе норвежского клуба отличились Сондре Фет и Эрик Ботхейм.
Буде-Глимт – ЦСКА София 2:0
Голы: 25 Фет, 25, Ботхейм, 85.
Буде-Глимт: Хайкин, Сампстед, Моэ, Лоде, Хойбротен, Берг (Моберг, 90), Фет (Хаген, 83), Ветлесен (Конрадсен, 46), Пеллегрино (Мугиша, 90), Ботхейм (Сельвог, 90), Сольбаккен.
ЦСКА София: Бузатто, Турицов (Галабов, 88), Матей, Лам, Мазику, Вьон, Жеферсон (Варела, 62), Юга (Мухар, 62), Йомов (Вилдсхут, 62), Кэри, Кайседо (Крастев, 82).
Предупреждения: Кайседо (2), Юга (45), Матей (50), Хойбротен (55).
В другом матче группы С Рома разгромила на своем поле луганскую Зарю со счетом 4:0.