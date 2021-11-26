Представляем вашему вниманию результаты матчей третьего по значимости еврокубкового турнира.
Анортосис празднует победу, twitter.com/anorthosisfc
26 ноября 2021, 00:19
В рамках 5-го тура группового этапа Лиги конференций Гент и Партизан потерпели минимальные выездные поражения от Анортосиса и Флоры соответственно.
Несмотря на эти результаты, бельгийский и сербский клуб продолжают занимать верхние строчки в группе B.
Анортосис – Гент 1:0
Гол: Христодулопулос, 27.
Флора – Партизан 1:0
Гол: Миллер, 44.