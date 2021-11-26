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Тоттенхэм - Мура, getty images
26 ноября 2021, 00:59
В матче пятого тура группового этапа Лиги конференций Тоттенхэм потерпел поражение от словенской Муры со счетом 1:2
Хозяева вышли вперед благодаря точному удару Хорвата, на что Кейн ответил во второй половине игры, однако Мароша вырвал победу для своей команды.
Обзор матча:
Мура – Тоттенхэм 2:1
Голы: Хорват, 12, Мароша, 90+4 – Кейн, 72.
Мура: Обрадович, Коус, Карамарко, Горенц, Карничник, Штурм (Лотрич, 78), Пучко, Козар (Оуро, 62), Лорбек, Хорват (Ципот, 87), Мулахусейнович (Мароша, 62).
Тоттенхэм: Голлини, Доэрти (Дэвис, 53), Санчес, Родон (Дайер, 54), Танганга, Сессеньон, Алли (Сон Хын Мин, 54), Ндомбеле (Хейбьерг, 76), Скипп, Кейн, Хиль (Лукас Моура, 54).
Предупреждения: Сессеньон (14), Горенц (22), Мулахусейнович (27), Козар (35), Карамарко (53), Алли (53), Штурм (64), Лорбек (83), Мароша (89).
Удаление: Сессеньон (31).