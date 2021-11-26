Лига конференций

Итальянец прокомментировал еврокубковую неудачу команды.

Главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте поделился своим мнением о поражении от Муры (1:2) в матче Лиги конференций.

"Это очень плохое поражение для нас. Наша игра была слабой. Мы знаем, что нас вперед ждет много работы. Сложный момент для нас.

Мы должны прогрессировать, снова показывать хорошие результаты. Мы играли слабо не только технически и тактически, но и психологически. Нужно время, чтобы Тоттенхэм вернулся на свой уровень", – рассказал Конте в комментарии пресс-службе УЕФА.

Перед заключительным туром Тоттенхэм находятся на втором месте в группе G, опережая Витесс лишь по дополнительным показателям.