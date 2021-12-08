У "шпор" критическая ситуация по заболеваемости.
Тоттенхэм, Getty Images
08 декабря 2021, 23:26
Поединок группового этапа Лиги конференций между Тоттенхемом и Ренном перенесен на неопределенный срок.
Все дело в том, что у "шпор" многие футболисты накануне поединка сдали позитивные тесты на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Руководство клуба посоветовалось с медицинским штабом и вынесли общее решение — закрыть футболистов на базе во избежание контактов с семьями.
"Мы предоставим дополнительную информацию об этом матче в должное время", — сообщает пресс-служба "шпор"
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