Лига конференций

Football.ua представляет анонс матча заключительного тура группового раунда Лиги конференций между луганской Зарей и норвежским Буде-Глимтом.

Луганская Заря, поддержала флешмоб Шахтера и Динамо и потеряла какие-либо шансы на продолжение борьбы в еврокубках еще до последнего тура в группе.

Заря – Буде-Глимт

Четверг, 9 декабря, 19:45. Славутич-Арена, Запорожье. Кшиштоф Якубик (Польша) – главный арбитр встречи. Трансляция на видеоплатформах: MEGOGO и Volia TV.

Когда луганская Заря не сумела квалифицироваться в Лигу Европы и по сумме двух матчей уступила Рапиду, украинские болельщики думали, что в третьем по силе евротурнире команда Виктора Скрипника уж точно сможет составить конкуренцию своим соперникам, ведь тут должны быть в группе команды пониже уровнем, чем в той же Лиге Европы. После жеребьевки на общем фоне в группе С Лиги конференций выделялась итальянская Рома. Заря, ЦСКА и Буде-Глимт казались командами с равными шансами на выход из группы со второго места. Самой слабой командой из этого трио многие считали именно норвежский Буде-Глимт.

По итогу перед завершающим туром именно Буде-Глимт располагается на первом месте в турнирной таблице и имеет в своем активе победы над всеми соперниками в группе. Норвежцы показали какой-то запредельный уровень, которого от них никто не ожидал. Домашняя победа над Зарей 3:1 меркнет на фоне исторической победы над Ромой 6:1.

Подопечные Виктора Скрипника сумели дважды обыграть ЦСКА. Этих шести очков не хватило, чтобы перед последним туром продолжать борьбу за выход дальше. Потому луганчане привычно для украинских клубов в этом сезоне будут биться за призовые от УЕФА и за престиж клуба.

# И О Группа C 1 Буде-Глимт 5 11 2 Рома 5 10 3 Заря 5 6 4 ЦСКА София 5 1

Буде-Глимт наверняка будет нацелен на победу, ведь упускать первое место норвежцы точно не хотят. Мы напоминаем, что первое место в группе Лиги конференций – это крайне важно. Это не просто лучший жребий. Команды, которые займут первые места в своих группах, отправятся в 1/8 турнира, а вторые места сыграют очные поединки с третьими местами из Лиги Европы за право выйти в 1/8 турнира. Так что – это далеко не тот случай, где команде для выхода из группы все равно какое место занимать.

Ориентировочные составы команд

Заря: Мацапура – Фаворов, Имереков, Вернидуб, Жуниньо – Цвек, Булеца, Громов – Шахаб, Гладкий, Сайядманеш

Буде-Глимт: Хайкин – Сампстед, Мое, Лоде, Бьеркан – Берг, Фет, Ветлесен, Сольбаккен, Пеллегрино – Ботхейм

История личных встреч

Положение команд в рейтинге УЕФА

Заря – 93

Буде-Глимт – 123

Форма команд за последние 10 матчей

Комментарии перед матчем

Главный тренер Зари Виктор Скрипник:

"Очень быстро пронесся осенний еврокубковый период. Можно сразу же вспомнить первую игру в Норвегии. Наш соперник — качественная команда, у которой стоит задача одержать победу. Будем играть с мотивированной командой, но в то же время хотим получить удовольствие от игры — во время и по ее завершению. Мы сосредоточены, никто поблажек и подарков делать точно не будет. Готовимся к серьезной команде. Конечно, игра все расставит на свои места, но то, что мы выложимся на максимум — это 100 процентов.



Стартовый состав на матч? Посмотрим. У нас еще есть сегодня и завтра тренировки, потому что в такой период часто свой вклад вносят травмы, чего мы не хотим. Будем отталкиваться от этого фактора. А так эти две игры, безусловно, для нас важны как для престижа, так и для турнирной таблицы. Мы готовимся и хотим выложиться по полной.



К команде присоединился Дмитрий Хомченовский — вчера он тренировался со всеми, но будем следить за его состоянием. Максим Лунев еще восстанавливается. А так, кроме Никиты Шевченко, все в составе и боевой готовности. Будут играть лучшие".

Главный тренер Буде-Глимт Кьетиль Кнутсен:

"Наш коллектив всегда нацелен исключительно на победу, поэтому играть будут сильнейшие футболисты, вне зависимости от стартового состава, который мы выберем на предстоящую игру.

К тому же, мы понимаем, что предстоит игра против действительно классного соперника, поэтому надеемся на футбол с достойным результатом.

Атмосфера в команде хорошая. Понимаем, что завтра точно не будет просто, однако об исходе матча нам предстоит только догадываться. Настроены на положительный для нас ход событий и хотим показать качественный футбол, а там посмотрим по ситуации".

Полузащитник Зари Владислав Кабаев:

"Это последняя игра в еврокубках и хотелось бы завершить ее на положительной ноте. Наш соперник интересная команда, играющая в сильный футбол. Но мы конкурентоспособны, поэтому сможем дать бой.

Все будет в наших силах и руках. Будем делать все возможное для достижения результата. Заря всегда любила много забивать, но в последнее время мы пропускаем больше и пытаемся исправить ситуацию. Нам нужна победа, поэтому будем стараться побольше забить".

Полузащитник Буде-Глимт Ульрик Сальтнес:

"В команде соперника много топовых игроков, они прилагают много усилий на футбольном поле. Всем известно, что команды играют лучше дома, потому посмотрим, что будет завтра".

прогноз 0:2

Сергей Горбаченко, Football.ua