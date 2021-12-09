Лига конференций

Завершился поединок Лиги конференций.

В рамках шестого тура группового этапа Лиги конференций софийский ЦСКА дома уступил римской Роме.

Команда Жозе Моуриньо вышла на матч резервным составом, но это не помешало ей дважды забить в первом тайме. Сначала голом отличился Абрахам на 15 минуте, а затем отметился Майораль на 34 минуте поединка.

Второй тайм гости начали с забитого мяча. Абрахам сумел воспользоваться оплошностью вратаря хозяев и пробил сильно по центру ворот. На 75 минуте болгарский клуб отыграл один мяч усилиями Чатаковича, а счет 2:3 на 90+3 минуте сделал Вилдсхут.

ЦСКА София — Рома 2:3

Голы: Чатакович, 75, Вилдсхут, 90+3 - Абрахам, 15, 53, Майораль, 34

ЦСКА София – Бузатто, Галабов, Матей, Лам, Мазику, Вьон (Чатакович, 64), Жеферсон, Мухар, Йомов (Вилдсхут, 46), Бе, Кайседо (Крастев, 63).

Рома – Фузато, Карсдорп, Манчини, Кумбула, Рожер, Винья, Верету, Кристанте, Бове (Вильяр, 57), Майораль (Шомуродов, 68), Абрахам (Дзаньоло, 67; Дарбо, 85).

Предупреждения: Бове (24), Манчини (32), Вьон (45), Кумбула (60), Жеферсон (71).