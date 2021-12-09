Завершился матч Лиги конференций.
ФК Витесс
09 декабря 2021, 23:52
В рамках шестого тура группового этапа Лиги конференций Витесс в Нидерландах разгромил словенскую Муру со счетом 3:1.
В первом тайме хозяева трижды расписались в воротах Муры. Забивали Бейтинк, Опенда и Гейсман. В втором тайме Мура один гол сумела отыграть усилиями Маросы.
Витесс - Мура 3:1
Голы: Бейтинк, 4, Опенда, 35, Гейсман, 40 — Мароса, 8
Витесс: Хаувен, Даса, Базур (Ороз, 65), Расмуссен, Дуки, Виттек, Тронстад, Беро, Хейсман (Гбоо, 60), Опенда, Бейтинк (Фредериксен, 60).
Мура: Залокар, Коус, Марушко, Карамарко, Карничник, Штурм (Мароша, 46), Пучко, Козар (Оуро, 63), Лорбек, Хорват (Бобичанец, 73), Мулахусейнович (Ципот, 46).
Предупреждения: Коус (46), Козар (54), Ципот (76), Дуки (77).