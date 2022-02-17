Завершились два поединка Лиги конференций.
Радость игроков ПСВ, getty images
17 февраля 2022, 21:59
В рамках третьего по значимости еврокубка ПСВ принимал на своем поле Маккаби из Тель-Авива и добился минимальной победы.
Единственный гол во встрече забил Гакпо на старте встречи.
ПСВ — Маккаби Тель-Авив 1:0
Гол: Гакпо, 11
Мидтьюлланд, в свою очередь, играл против греческого ПАОКА. Матч прошел по похожему сценарию с ПСВ, ведь датчане забили уже на 20 минуте и не позволил сопернику отыграться.
В этой встрече единственный гол на сво2й счет записал Андерссон после паса Эвандера.
Мидтьюлланд - ПАОК 1:0
Гол: Андерссон, 20