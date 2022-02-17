Лига конференций

Завершились два поединка Лиги конференций.

В рамках третьего по значимости еврокубка ПСВ принимал на своем поле Маккаби из Тель-Авива и добился минимальной победы.

Единственный гол во встрече забил Гакпо на старте встречи.

ПСВ — Маккаби Тель-Авив 1:0

Гол: Гакпо, 11

Мидтьюлланд, в свою очередь, играл против греческого ПАОКА. Матч прошел по похожему сценарию с ПСВ, ведь датчане забили уже на 20 минуте и не позволил сопернику отыграться.

В этой встрече единственный гол на сво2й счет записал Андерссон после паса Эвандера.

Мидтьюлланд - ПАОК 1:0

Гол: Андерссон, 20