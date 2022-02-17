Лига конференций

Завершились два поединка турнира.

В рамках первых матчей 1/16 финала Лиги конференций завершились два поединка.

Лестер на своем поле сумел переиграть датский Раннерс со счетом 4:1.

В первом тайме команды обменялись голами. Ндиди счет открыл на 23 минуте, а Хаммерсхой-Мистрати его сравнял под занавес тайма.

Во втором тайме Лестер доказал свое превосходство над соперником. Голами за "лис" отличились Барнс, Дака и Дьюсбери-Холл.

Лестер - Раннерс 4:1

Голы: Ндиди, 23, Барнс, 49, Дака, 54, Дьюсбери-Холл, 74 — Хаммерсхой-Мистрати, 45

Лестер: Шмейхель, Амарти, Вестергор, Сеюнджю, Олбрайтон, Перес, Сумаре, Чоудури, Ндиди (Мэддисон, 64; Чоудури, 83), Тилеманс, Дьюсбери-Холл, Барнс, Дака (Ихеаначо, 64), Лукман.

Рандерс – Карлгрен, Каллесе, Пизингер, Гравес, Копплин, Кехинде (Клюснер, 76), Анкерсен (Кристенсен, 46), Лауэнборг (Тибблинг, 65), Йонсен, Хаммерсхой-Мистрати, Камара (Брок-Мадсен, 65).

Марсель во Франции принимал Карабах и добыл победу со счетом 3:1.

В первом тайме хозяева забили дважды. На 41 минуте Аркадиуш Милик открыл счет в матче, а спустя три минуты второй раз заставил вратаря гостей вытаскивать мяч из сетки.

Карабах забил один мяч на 85 минуте — свою фамилию в протокол записал Каду. А на 90+2 минуте Пайе закрыл все вопросы о победителе матча.

Марсель - Карабах 3:1

Голы: Милик, 41, 44, Пайе, 90+ — Каду, 85

Марсель: Манданда, Лирола, Альваро Гонсалес, Балерди, Луан Перес, Камара, Жерсон (Гендузи, 69), Гуйе, Ундер (Дьенг, 69), Милик (Пайе, 68), де ла Фуэнте (Бакамбу, 69).

Карабах: Гугешашвили, Вешович, Медведев, Медина, Гараев, Байрамов, Озобич (Шейдаев, 74), Зубир, Патрик, Кади, Ваджи.

Предупреждения: Ундер (36), Луан Перес (66), Дьенг (77)