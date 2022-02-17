Лига конференций

Завершились два поединка турнира.

В рамках первых матчей 1/16 финала Лиги конференций завершились еще два поединка.

Селтик дома неожиданно уступил норвежскому Буде-Глимт со счетом 1:3.

Гости уже на седьмой минуте повели в счете. Гол забил Эспейорд. В начале второй половины встречи Пеллегрино удвоил преимущество команды из Буде.

На 80 минуте хозяева отыграли один мяч — отличился Маэда. Но тут же гости забили третий. Мяч на счету Ветлесена.

Селтик — Буде-Глимт 1:3

Голы: Маэда, 80 - Эспейорд, 7, Пеллегрино, 55, Ветлесен, 82

Селтик: Харт, Юранович, Старфельт, Картер-Викерс, Тэйлор, Макгрегор, Рогич (Хатате, 59), О`Райли (Форрест, 74), Жота, Маэда, Абада (Якумакис, 59).

Буде-Глимт: Хайкин, Сампстед, Хойбротен, Моэ, Вембангомо, Салтнес (Конрадсен, 77), Ветлесен, Хаген, Эспейорд (Бонифасе, 69), Пеллегрино (Кумсон, 69), Сольбаккен.

Предупреждения: Пеллегрино, Хайкин.

Пражская Спарта в домашних стенах уступила Партизану (0:1).

Партизан, владея преимуществом, сумел выйти вперед лишь в концовке второго тайма благодаря точному удару от Менига.

Спарта П — Партизан 0:1

Гол: Мениг, 78

Спарта П: Голец, Сухомел, Челюстка (Панак, 79), Витик, Ганцко, Павелка, Сачек, Карабец (Гараслин, 56), Пешек (Крейчи, 66), Гложек, Чванчара (Дочкал, 66).

Партизан: Попович, Милькович (Живкович, 58), Вуячич, Милетич, Урошевич, Натхо (Евтович, 46), Маркович (Йович, 63), Здьелар, Йойич, Мениг (Терзич, 83), Рикарду Гомеш (Милованович, 63).

Предупреждения: Маркович, Гложек.