Лига конференций

Украинский защитник провел на поле весь поединок.

Чешская Славия в гостях обыграла турецкий Фенербахче (3:2) в рамках первого матча 1/16 финала Лиги конференций.

В стартовом составе Славии на эту встречу вышел украинский защитник Тарас Качараба, который всю встречу. За это время украинец 78 раз коснулся к мячу, сделал 56 точных передач (86%), сделал один ключевыой пас, совершил две обводки, один вынос, три перехвата и четыре отбора при шести выигранных единоборствах.

За свои действия Качараба получил оценку в 7,6 баллов от статистического портала SofaScore. Это вторая лучшая оценка в чешской команде.

В нынешнем сезоне Качараба провел 23 матча, в которых забил один мяч и отдал один ассист.