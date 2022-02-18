Украинский защитник провел на поле весь поединок.
ФК Славия
18 февраля 2022, 07:39
Чешская Славия в гостях обыграла турецкий Фенербахче (3:2) в рамках первого матча 1/16 финала Лиги конференций.
В стартовом составе Славии на эту встречу вышел украинский защитник Тарас Качараба, который всю встречу. За это время украинец 78 раз коснулся к мячу, сделал 56 точных передач (86%), сделал один ключевыой пас, совершил две обводки, один вынос, три перехвата и четыре отбора при шести выигранных единоборствах.
За свои действия Качараба получил оценку в 7,6 баллов от статистического портала SofaScore. Это вторая лучшая оценка в чешской команде.
В нынешнем сезоне Качараба провел 23 матча, в которых забил один мяч и отдал один ассист.