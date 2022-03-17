Лига конференций

Стали відомі перші учасники чвертьфіналу турніра.

Закінчились перші матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги конференцій.

Так, ПСВ на чужому полі не залишив шансів Копенгагену, відправивши чотири м'ячі у ворота суперника, на що датському клубу не знайшлось що відповісти.

Копенгаген — ПСВ 0:4

Голи: Захаві, 10, 79, Гетце, 38, Мадуеке, 90+1

Базель на своєму полі у важкому матчі не зумів переграти Марсель та бодай звести матч у додатковий час. На гол Ндойе французи відповіли точним ударом Ундера, а під завісу матчу Ронж'є поставив крапку у матчі.

Базель — Марсель 1:2

Голи: Ндойе, 63 — Ундер, 74, Ронж'є

Ренн мінімально на своєму полі переграв Лестер, чого не вистачило для проходу далі через програш у першому матчі з рахунком 0:2. На голи Буріго та Тету англійці відповіли ударом Фофана, якого вистачило для проходу далі.

Ренн - Лестер 2:1

Голи: Буріго, 8, Тет, 76 — Фофана, 51