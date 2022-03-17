Стали відомі перші учасники чвертьфіналу турніра.
копенгаген - псв, getty images
17 марта 2022, 21:46
Закінчились перші матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги конференцій.
Так, ПСВ на чужому полі не залишив шансів Копенгагену, відправивши чотири м'ячі у ворота суперника, на що датському клубу не знайшлось що відповісти.
Копенгаген — ПСВ 0:4
Голи: Захаві, 10, 79, Гетце, 38, Мадуеке, 90+1
Базель на своєму полі у важкому матчі не зумів переграти Марсель та бодай звести матч у додатковий час. На гол Ндойе французи відповіли точним ударом Ундера, а під завісу матчу Ронж'є поставив крапку у матчі.
Базель — Марсель 1:2
Голи: Ндойе, 63 — Ундер, 74, Ронж'є
Ренн мінімально на своєму полі переграв Лестер, чого не вистачило для проходу далі через програш у першому матчі з рахунком 0:2. На голи Буріго та Тету англійці відповіли ударом Фофана, якого вистачило для проходу далі.
Ренн - Лестер 2:1
Голи: Буріго, 8, Тет, 76 — Фофана, 51