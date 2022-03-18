Лига конференций

Визначились учасники 1/4 фіналу Ліги конференцій.

Завершились матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги конференцій.

Так, Рома на своєму полі завдяки гол Абрахама врятувалась від додаткового часу та пройшла Вітесс. Жозе Моуриньо навряд задоволений якістю футболу у виконанній його команди, але загальний рахунок на користь саме "вовків" — 2:1.

Рома — Вітесс 1:1

Голи: Абрахам, 90+1 — Віттек, 62

ЛАСК на своєму полі перестріляв Славію, котра догравала матч вдевятьох, але це не допомогло австрійцям пройти у чвертьфінал, адже загальний рахунок зустрічі — 7:5 на користь команди з Праги.

ЛАСК - Славія 4:3

Голи: Візінгер, 36, 76, Грубер, 88, Шмідт, 89 — Олаїнка, 24, Ба, 37, Сор, 62

Видалення: Усоу, 42, Плавшил, 85 (всі Славія)

Фейенорд знов без проблем переграв Партизан та крокує далі у третьому за престижом євротурнірі. Загальний рахунок зустрічі виглядає просто розгромним — 8:3.

Фейенорд - Партизан 3:1

Голи: Дессерс, 45, Нельсон, 59, Лінссен, 90 — Гомеш, 61

Генк знов не зміг нічого протипоставити ПАОКу, мінімально поступившись грецькій команді на своєму полі. Таким чином, загальний рахунок зустрічі 3:1 на пользу команди з Салоників.

Гент — ПАОК 1:2

Голи: Депуар, 40 — Креспо, 20, Аугусто, 77