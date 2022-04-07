Лига конференций

Завершилися три поєдинки 1/4 фіналу третього за престижем єврокубкового турніру.

У першому матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій Рома вирушила у гості до Буде-Глімта, з яким вона двічі зустрічалася на груповій стадії турніру.

Норвезький колектив знову завдав проблем підопічним Жозе Моуріньо, а фінальний свисток зафіксував поразку італійської команду.

За Рому у першому таймі забитим м'ячем відзначився Пеллегріні, тоді як Буде Глімту вдалося повернути паритет на табло після перерви завдяки зусиллям Салтнесу, а потім згодом здобути перемогу завдяки голу Ветлесена.

Буде-Глімт — Рома 2:1

Голи: Салтнес, 56, Ветлесен, 89 — Пеллегріні, 43

У паралельному протистоянні Лестер Сіті приймав своєму полі ПСВ.

Командам не вдалося розкрити оборону один одного за підсумками двох таймів, а фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Лестер — ПСВ 0:0

Також Марсель зустрічався із грецьким ПАОК та здобув домашню перемогу з рахунком 2:1.

Справжньою окрасою даного протистояння став гол Діметрі Пайє, який не лише вразив своєю красою, а й приніс Марселю перемогу з мінімальною перевагою у рахунку.

Марсель — ПАОК 2:1

Голи: Жерсон, 13, Пайє, 45 - Ель-Каддурі, 48

Видалення: Жерсон, 90+4