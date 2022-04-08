Лига конференций

Матч Ліги конференцій завершився скандалом.

В рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги Конференцій Буде-Глімт на своєму полі знову переміг Рому (2:1).

Капітан римлян Лоренцо Пеллегріні звинуватив головного тренера норвезького клубу Кнутсена в нападі на тренера воротарів своєї команди.

"Поведінка тренера суперників неприпустима. Спочатку він щось сказав нашому тренеру воротарів, а згодом атакував його фізично після матчу. Це не фейр-плей.

Мене досі трясе через те, що відбулось. Теперь ми хочемо викинути Буде-Глімт з турніри ще й через те, що відбулось у роздягальні", — розповів футболіст Sky Italia.

Відзначимо, що раніше головний тренер Роми Жозе Моуріньо розкритикував роботу арбітрів на матчі.