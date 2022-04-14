Лига конференций

Завершилися три поєдинки-відповіді 1/4 фіналу третього за престижем клубного єврокубка.

У матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій Рома взяла реванш у Буде-Глімт за поразку в першому поєдинку і здобула розгромну перемогу.

Підопічні Жозе Моуріньо відправили у ворота норвезького колективу чотири м'ячі без відповіді і пробилися в наступний раунд турніру. Головним героєм зустрічі став Дзаньоло, який оформив хет-трик.

У півфіналі Ліги конференцій на Рому чекає зустріч із Лестером, який напередодні успішно пройшов ПСВ.

Рома — Буде-Глімт 4:0 (перший матч — 1:2)

Голи: Абрахам, 5, Дзаньоло, 23, 29, 49

У паралельному матчі Марсель знову обіграв ПАОК та пробився до півфіналу Ліги Європи.

Автором єдиного гола в цьому протистоянні став Димитрі Пайє.

ПАОК — Марсель 0:1 (перший матч — 1:2)

Гол: Пайє, 34

Щодо суперника Марселя у півфіналі Ліги Європи, то ним стане нідерландський Фєєнорд, який впевнено обіграв празьку Славію у своєму матчі з рахунком 3:1.

Славія Прага – Феєнорд 1:3 (перший матч – 3:3)

Голи: Траоре, 14 – Дессер, 2, 59, Сіністерра, 78