Лига конференций

Керманич Роми висловив про нічию з Лестером у півфіналі Ліги конференцій.

У першому півфінальному матчі Ліги конференцій Лестеру вдалося уникнути поразки від Роми (1:1).

Головний тренер "вовків" Жозе Моуріньо поділився емоціями від результату цього протистояння.

"Я думаю, що ми програли б цю гру п’ять чи шість місяців тому. Спочатку у нас вистачило сміливості грати сильно, сильно пресингуючи й залишаючи їм мало місця.

Потім рівень нашої енергії знизився, ми пропустили гол, якого могли уникнути. Тепер все вирішиться в Римі", — цитує слова Моуріньо офіційний сайт УЄФА.

Дивитися відео голів та огляд матчу Лестер — Рома ви можете на Football.ua.