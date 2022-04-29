Керманич Роми висловив про нічию з Лестером у півфіналі Ліги конференцій.
Жозе Моуріньо, getty images
29 апреля 2022, 09:35
У першому півфінальному матчі Ліги конференцій Лестеру вдалося уникнути поразки від Роми (1:1).
Головний тренер "вовків" Жозе Моуріньо поділився емоціями від результату цього протистояння.
"Я думаю, що ми програли б цю гру п’ять чи шість місяців тому. Спочатку у нас вистачило сміливості грати сильно, сильно пресингуючи й залишаючи їм мало місця.
Потім рівень нашої енергії знизився, ми пропустили гол, якого могли уникнути. Тепер все вирішиться в Римі", — цитує слова Моуріньо офіційний сайт УЄФА.
Дивитися відео голів та огляд матчу Лестер — Рома ви можете на Football.ua.