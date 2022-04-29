Лига Европы

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Ліги Європи.

У першому півфінальному матчі Ліги Європи Лейпциг здобув мінімальну перемогу над Рейнджерс.

Автором єдиного гола в цьому протистоянні став латераль "биків" Анхеліньо, який завдав точного удару з-за меж штрафного майданчика і по-справжньому прикрасив цю зустріч своїм забитим м'ячем.

Огляд матчу:



РБ Лейпциг — Рейнджерс 1:0

Гол: Анхеліньо, 85

РБ Лейпциг: Гулачі – Хенріхс, Хальстенберг, Клостерманн, Гвардіол, Анхеліньо – Лаймер, Ольмо (Форсберг, 71), Адамс – Нкунку, Собослаї (Андре Сілва, 71).

Рейнджерс: Макгрегор – Таверньє, Голдсон, Бассі, Барішич – Сендс, Арфілд, Джек, Камара – Арібо, Райт (Сакала, 69), Кент.