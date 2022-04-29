Лига конференций

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Ліги конференцій.

У першому півфінальному матчі Ліги конференцій Феєнорд здобув домашню перемогу над Марселем з мінімальною перевагою у рахунку.

Команди продемонстрували результативний футбол, забивши на двох аж п'ять м'ячів, а переможцем із цієї гольової перестрілки вийшли гравці нідерландського клубу.

Огляд матчу:



Феєнорд — Марсель 3:2

Голи: Дессерс, 18, 46, Сіністерра, 20 — Дьєнг, 28, Жерсон, 40

Феєнорд: Марціано – Гертрейда, Траунер, Сенесі, Маласіа – Ерснес, Кокчу (Хендрікс, 82) – Нелсон (Лінссен, 65), Тіль (Педерсен, 89), Сіністерра – Дессерс (Джаханбакш, 82)

Марсель: Манданда – Ронж`є (Лірола, 85), Саліба, Чалета-Цар (Аріт, 69), Луан Перес – Гендузі, Камара, Жерсон – Пайєт, Бакамбу (Гуйє, 46), Дьєнг (Мілік, 86)

Попередження: Маласіа, Гертрейда, Хендрікс — Аріт