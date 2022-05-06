Лига конференций

Закінчились матчі 1/2 фіналу турніру.

У рамках півфінального раунду Ліги конференцій закінчились дві гри.

Рома в домашньому поєдинку зуміла здолати англійський Лестер з рахунком 1:0.

На 11 хвилині команда Жозе Моуріньо вийшла вперед. Після подачі з кутового від Лоренцо Пелегріні, Теммі Абрахам вистрибнув вище всіх у штрафному та головою переправив м'яча у сітку. Цей гол став єдиним у зустрічі і вивів Рому у фінал змагання.

Рома - Лестер 1:0

Гол: Абрахам, 11

Рома: Патрісіу — Манчіні, Смоллінг, Ібаньєс, Карсдорп, Залєвскі (Вінья, 84) — Крістанте, Олівейра, Пеллегріні — Дзаньоло (Верету, 78), Абрахам (Шомуродов, 88).

Лестер: Шмейхель — Джастін, Еванс, Фофана, Перейра (Кастань, 69) — Дьюсбері-Холл (Перес, 77), Тілеманс, Меддісон — Барнс (Іхеаначо, 46), Лукман (Амартей, 46) — Варді.

Попередження: Манчіні, Фофана.

У паралельній грі Марсель на Велодромі змагався з Феєноордом за право зіграти у фіналі.

Господарі, яким було потрібно відігравати гандикап, атакували активно у першому таймі. Головна надія була покладена на Пайє, але француз отримав травму ще у першому таймі. Гості у другій частині гри трохи вирівняли статистику. Ітог матчу — нульова нічия. Феєноорд завдяки перемозі вдома зіграє у фіналі.

Марсель — Феєноорд 0:0

Марсель: Манданда — Ронжьє, Саліба, Камара, Перес — Гендузі, Гуйє (Лірола, 46), Жерсон, Аріт (Ундер, 80), Дьєнг (Бакамбу, 62) — Пайє (Мілік, 33).

Феєноорд: Марціано — Маласія, Сенесі, Траунер, Гертрюйда — Кекчу, Еурснес, Тіль (Хендрікс, 81) — Сіністерра (Лінссен, 74), Нельсон (Джаханбакш, 88) — Дессерс.

Попередження: Аріт, Камара, Ундер, Гендузі, Тіль, Сенесі, Маласія, Дессерс.

Фінал Ліги Конференцій

Рома — Феєноорд