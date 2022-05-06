Лига конференций

Football.ua пропонує своїм читачам зробити свій вибір щодо майбутнього тріумфатора Ліги конференцій.

В рамках фіналу Ліги конференцій сезону-2021/22 римська Рома зіграє проти нідерландського Феєноорда.

Підопічні Жозе Моуріньо за підсумками двоматчевого протистояння були сильніше за англійський Лестер (1:1, 1:0).

У паралельній грі силами мірялись Феєноорд та Марсель. Команда з Роттердама виграла це протистояння завдяки перемозі вдома (3:2, 0:0).

Пропонуємо читачам Football.ua спрогнозувати, хто виграє трофей?

Фінальна гра за трофей Ліги конференцій відбудеться на Арені Комбетаре у Тирані (Албанія), 25 травня о 22:00.