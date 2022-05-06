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трофей Ліги конференцій, уєфа
06 травня 2022, 00:30
В рамках фіналу Ліги конференцій сезону-2021/22 римська Рома зіграє проти нідерландського Феєноорда.
Підопічні Жозе Моуріньо за підсумками двоматчевого протистояння були сильніше за англійський Лестер (1:1, 1:0).
У паралельній грі силами мірялись Феєноорд та Марсель. Команда з Роттердама виграла це протистояння завдяки перемозі вдома (3:2, 0:0).
Пропонуємо читачам Football.ua спрогнозувати, хто виграє трофей?
Фінальна гра за трофей Ліги конференцій відбудеться на Арені Комбетаре у Тирані (Албанія), 25 травня о 22:00.