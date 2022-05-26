Лига конференций

Португальський фахівець назавжди ввійшов до історії футболу.

Італійська Рома напередодні стала першою в історії переможницею розіграшу Ліги конференцій УЄФА, у фінальному матчі мінімально здолавши нідерландський Феєнорд (1:0).

Рома — Феєнорд 1:0 Відео голу та огляд матчу

Головний тренер "вовків" Жозе Моуріньо, на відміну від його клубу, уже мав у своїй кар’єрі досвід із здобуття міжнародного трофею, який став для нього вже п’яти за часів роботи на керівних посадах.

Зокрема 59-річний португалець двічі вигравав Лігу чемпіонів УЄФА (Порту-2003/04, Інтер-2009/10), Кубок УЄФА (Порту-2002/03) та Лігу Європи УЄФА (Манчестер Юнайтед-2016/17), а звитяга в третьому за вагою єврокубковому клубному змаганні зумовила видатне статистичне досягнення для нього.

Віднині та назавжди, Моуріньо — перший керманич, якому вдавалось досягти успіху в усіх трьох міжнародних клубних змагання Старого Світу.