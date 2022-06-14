У швейцарському Ньоні відбулось жеребкування першого відбіркового етапу Ліги конференцій УЄФА.

Перші матчі будуть зіграні 7 липня, а матчі-відповіді — 14 липня.

Алашкерт — Хамрун Спартанс

Лехія — Академія Пандева

Інтер Турку — Дріта

Панавежис — Мілсамі

Лячі — Іскра

Сфинтул — Мура

КуПС — Діла

Ружемборк — Жальгіріс

Будучность — Лапі

Гзіра — Атлетік Ескальдес

Борац Баня-Лука - Б-36 

Олімпія Любляна - Дифферданж 

Ларн — Сент-Джозефс

Брейдаблик - СО Санта-Колома

ДАК-1904- Клифтонфілл

Вікінгур — Європа

Бала Таун — Слайго Роверс

Тре Фіорі — Фора

Динамо Мінск — КР Рейк'явік

Тре Пенне — Тузла Сіті

Сабуртало — Партізані

Шкендія — Арарат

Флоріана — Петрокуб

Деррі Сіті — Ріга

Погонь — КР Рейк'явік

Торсхавн — Ньютаун

Мегпайс — Крузейдерс

Флора — Сейнайокі

Раніше стали відомі пари першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА.