Стали відомі суперники у перших матчах єврокубку.
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14 червня 2022, 16:19
У швейцарському Ньоні відбулось жеребкування першого відбіркового етапу Ліги конференцій УЄФА.
Перші матчі будуть зіграні 7 липня, а матчі-відповіді — 14 липня.
Алашкерт — Хамрун Спартанс
Лехія — Академія Пандева
Інтер Турку — Дріта
Панавежис — Мілсамі
Лячі — Іскра
Сфинтул — Мура
КуПС — Діла
Ружемборк — Жальгіріс
Будучность — Лапі
Гзіра — Атлетік Ескальдес
Борац Баня-Лука - Б-36
Олімпія Любляна - Дифферданж
Ларн — Сент-Джозефс
Брейдаблик - СО Санта-Колома
ДАК-1904- Клифтонфілл
Вікінгур — Європа
Бала Таун — Слайго Роверс
Тре Фіорі — Фора
Динамо Мінск — КР Рейк'явік
Тре Пенне — Тузла Сіті
Сабуртало — Партізані
Шкендія — Арарат
Флоріана — Петрокуб
Деррі Сіті — Ріга
Погонь — КР Рейк'явік
Торсхавн — Ньютаун
Мегпайс — Крузейдерс
Флора — Сейнайокі
Раніше стали відомі пари першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА.