Ліга конференцій

Football.ua представляє прев'ю першого матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА, який пройде 6 серпня та розпочнеться о 20:00.

Київське Динамо в цьому сезоні вже не зможе претендувати на місце в Лізі Європи УЄФА. Але на двох поразках від грецького ПАОКа єврокубки для команди Ігоря Костюка не завершуються. Тепер столичний колектив намагатиметься пробитись до Ліги конференцій, але ми ще навіть не дійшли до плейоф раунду, а суперник уже дуже солідний — учасник попереднього раунду плейоф Ліги чемпіонів зразка минулого сезону.

ДИНАМО КИЇВ — КАРАБАХ

ЧЕТВЕР, 6 СЕРПНЯ, 20:00 ▪️ ЛЮБЛІН АРЕНА, ЛЮБЛІН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МОРТЕН КОРГ (ДАНІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА 2+2

На настільки ранніх етапах кваліфікації зручно те, що організаторам матчу немає особливої потреби бути заклопотаними зміною декорацій. Адже, поки команди не дістались останнього раунду відбору, айдентика турніру від УЄФА використовується лише за бажанням. Тож у Динамо зараз питання на першу частину сезону сформульоване максимально просто — єврокубки або будуть, або не будуть у розкладі "біло-синіх".

Звичайно, українському футболу вигідно, щоб якомога більше наших команд було залучено якомога довше до міжнародних матчів. Проте все йде до того, що лише одним донецьким Шахтарем у Лізі чемпіонів посеред тижня восени й ще трохи на початку наступного року ми житимемо. І тут питання не до "гірників", які фактично самі собі за рахунок історичного рейтингу здобули місце в основному раунді на додачу до чемпіонства, а до команди Костюка, яка наразі, будемо відверті, не вражає.

Попередніх два тижні вболівальники мали змогу майже в паралельному режимі спостерігати за матчами одразу трьох українських команд у єврокубках. Так от, напрошується невтішний для Динамо висновок серед спільноти, що від перегляду матчів киян було відмовитись найлегше серед усієї цієї трійки. Ані прогресу за ходом двох попередніх раундів, ані якихось цікавих результатів, що могло б підкреслити роботу команди, наприклад, на зборах, не помітно.

Тож із таким відверто не найкращим настроєм "біло-сині" підходять до двоматчевої дуелі, перша частина якої відбудеться в польському Любліні, а от друга буде в Баку. І щось якось не помітно, що Динамо подало прохання на перенесення своєї чергової гри в чемпіонаті в гостях у рівненського Вереса, бо від дербі проти Лівого Берега кияни до цього відмовились дуже легко. А тут виходить, що з України до Греції й назад набагато коротший шлях, аніж до Азербайджану транзитом через Рівне. Неоднозначні думки виникають із приводу цього.

Що ж до суперників, то перед нами вже не чемпіон власної країни, як це було впродовж 12 останніх сезонів із перервою на кампанію-2020/21, а "срібний" призер. Так, столичний Сабах із солідним запасом у дев’ять очок виграв перегони за "золотом" у Азербайджані минулого року але до Ліги чемпіонів із першого раунду кваліфікації йому може перекрити шлях данський Орхус, який напередодні виграв перший домашній матч із рахунком 2:1.

Але Карабах це дійсно про тривалий шлях до вершини. Уособленням цього є головний тренер "жеребців" Курбан Курбанов, який працює на чолі клубу з 2008 року. Це вже дійсно можна вважати епохою, за часи якої й відбувались майже всі пригоди цього колективу в єврокубковій історії незалежної країни. Минулого футбольного взагалі був тріумф — удалось пробитись до плейоф Ліги чемпіонів, нехай і проти Ньюкасла чекали дві болючі поразки. Але сам факт, що представник Азербайджану був на такій стадії за останні роки, викликає повагу.

Утім, після цього Карабах несподівано продав до нашого Полісся свого ключового гравця Леандру Андраде, і в тому, що це футболіст високого рівня, ми вже мали змогу пересвідчитись у дуелях проти Копенгагена. Проте цей трансфер відкрив дорогу до стартового складу нашому Олексію Кащуку, тож до правого крила атаки "жеребців" має бути прикута особлива увага. Але й про протилежний бік поля забувати не варто, оскільки прізвище Елвіна Джафаркулієва гравцям нашої національної збірної й досі має з’являтись у нічних кошмарах.

За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають гравці українського клубу. Так, на перемогу Динамо Київ у основний час пропонується коефіцієнт 2.34, тоді як потенційний успіх Карабаху оцінюється показником 2.99. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.47.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ДИНАМО КИЇВ: Нещерет — Сич, Кендзьора, Михавко, Дубінчак — Піхальонок, Бражко, Лонвейк — Волошин, Пономаренко, Редушко.

КАРАБАХ : Кохальські — Матеус, Гусейнов, Варконий, Джафаркулієв — Янкович, Бікальйо — Кащук, Боржес, Зубір — Курбанли.

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