Президент УЄФА Александер Чеферін прокоментував критику Ліги конференцій, яку на початковому етапі деякі фахівці та фанати вважали абсолютно безглуздим турніром.

Функіонер вважає, що такі персони — мало що розуміють у футболі.

"Деякі персоналії казали, що Ліга конференцій — нікому не потрібний турнір. Ми побачили фінал між Ромою та Феєнордом, який був не гірший, ніж вирішальний матч Ліги Європи. Єдине поле для критики — розмір стадіону.

Виявилось, що геній тут — Жозе Моуріньо. Він був дуже розчулений, коли я поговорив із ним", — наводить слова Чеферіна A Bola.

Раніше президент УЄФА прокоментував перспективи Суперліги.