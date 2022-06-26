Лига конференций

Президент УЄФА відповід критикам Ліги конференцій та підбадьорив португальского фахівця.

Президент УЄФА Александер Чеферін прокоментував критику Ліги конференцій, яку на початковому етапі деякі фахівці та фанати вважали абсолютно безглуздим турніром.

Функіонер вважає, що такі персони — мало що розуміють у футболі.

"Деякі персоналії казали, що Ліга конференцій — нікому не потрібний турнір. Ми побачили фінал між Ромою та Феєнордом, який був не гірший, ніж вирішальний матч Ліги Європи. Єдине поле для критики — розмір стадіону.

Виявилось, що геній тут — Жозе Моуріньо. Він був дуже розчулений, коли я поговорив із ним", — наводить слова Чеферіна A Bola.

Раніше президент УЄФА прокоментував перспективи Суперліги.