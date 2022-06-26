Президент УЄФА відповід критикам Ліги конференцій та підбадьорив португальского фахівця.
чеферін нагороджує моуріньо, getty images
26 червня 2022, 20:33
Президент УЄФА Александер Чеферін прокоментував критику Ліги конференцій, яку на початковому етапі деякі фахівці та фанати вважали абсолютно безглуздим турніром.
Функіонер вважає, що такі персони — мало що розуміють у футболі.
"Деякі персоналії казали, що Ліга конференцій — нікому не потрібний турнір. Ми побачили фінал між Ромою та Феєнордом, який був не гірший, ніж вирішальний матч Ліги Європи. Єдине поле для критики — розмір стадіону.
Виявилось, що геній тут — Жозе Моуріньо. Він був дуже розчулений, коли я поговорив із ним", — наводить слова Чеферіна A Bola.
Раніше президент УЄФА прокоментував перспективи Суперліги.